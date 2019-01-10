Рабинович: запретом трансляции телеканалов власть продолжает наступление на свободу слова

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что в Украине продолжается массированное наступление на свободу слова

Запретом трансляции телеканалов власть продолжает наступление на свободу слова. Такое мнение высказал народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Власть пытается заткнуть рот средствам массовой информации, которые не придерживаются "линии официальной пропаганды" и правдиво освещают происходящие события. Сначала депутаты проталкивают через парламент незаконные решения об отключении каналов NewsOne и "112 Украина". Затем начинают давить на частный бизнес, чтобы тот окончательно перекрыл кислород свободной прессе в Украине", – уверен парламентарий.

Политик отметил, что подобными решениями власть пытается ограничить свободу слова в Украине, которая гарантирована Конституцией и нарушает статьи Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности.

"Я уже даже не говорю, что это прямое нарушение Конституции Украины, в которой четко сказано, что каждый гражданин имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом – по своему выбору. Не говорю и о том, что за препятствование работе журналиста Уголовный Кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", – добавил нардеп.

По мнению лидера "Оппозиционной платформы – За життя", нынешней власти "законы попросту не писаны", и они всегда найдут способ договориться с представителями правосудия. Он также отметил, что закрытие каналов – необычайно грязная политическая игра, которая ведется в интересах провластных политиков и политических сил.

"Накануне выборов они хотят зачистить информационное поле от всех неугодных СМИ. Чтобы никто им не мешал вещать на всю страну беззастенчивую и лживую пропаганду. Однако они не учли, что все их подковерные игры для украинцев очевидны. И мы прекрасно понимаем, что это за люди. И я уверен, что за этих подлецов и вредителей наш народ в этот раз точно не проголосует! Слишком много за ними грязи, обмана и мошенничества", – подытожил Рабинович.