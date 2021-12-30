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Рабінович про закриття "Першого незалежного": продовження атаки на свободу слова

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Київ, Четвер 30 грудня 2021 15:49
Рабінович про закриття "Першого незалежного": продовження атаки на свободу слова Фото: народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Санкціями проти компаній-власників телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, створених після закриття у лютому цього року телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, влада продовжує атаку на свободу слова в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву співголови "Опозиційної платформи - За життя" Вадима Рабіновича.

"Беззаконно закриті канали! Журналістам затикають рот! Усі посольства мовчать! Особливий цинізм у тому, що власником каналів є Нестор Шуфрич - голова комітету Верховної ради зі свободи слова", - написав Рабінович у Facebook.

Зазначимо, що санкції введено на 5 років проти трьох юридичних осіб, які контролюють медіаресурси "Перший незалежний" та UkrLive - ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" та ТОВ "Телепростір".

Відповідно до санкцій, українським посадовим особам заборонено видавати цим компаніям будь-які ліцензії та дозволи на користування радіочастотними ресурсами України.

Крім того, власники цих телеканалів не можуть здійснювати будь-які фінансові операції на території України та з рахунків українських банків.

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