Рабінович: на виборах влада може влаштувати масові фальсифікації

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович прогнозує фальсифікації на виборах

Нинішня українська влада готує масові фальсифікації, тому майбутні в 2019 році президентські і парламентські вибори будуть «найбруднішими» за всю історію сучасної України. Про це в ефірі програми «Великий вечір» на телеканалі NewsOne заявив народний депутат і лідер Опозиційної платформи – За життя» Вадим Рабінович.

«Готуються найбрудніші вибори в історії України, тому що нинішній владі нічого втрачати. Люди прозрівають, починають розуміти, що ці правителі привели країну в глухий кут. Вибори будуть підтасовувати, як тільки зможуть», – упевнений парламентарій.

Він також нагадав, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що поліція не буде втручатися у виборчий процес і буде припиняти будь-які спроби фальсифікувати вибори.

«Я дуже сподіваюся, що він виконає ці обіцянки,і, якщо поліція не стане на чиюсь сторону, ми отримаємо досить дієвий фільтр, який допоможе виборів», – вважає нардеп.

Лідер «Опозиційної платформи – За життя» зазначив, що його політична сила готова захистити свій результат на виборах і готує спостерігачів, які будуть на всіх виборчих дільницях.

«Ми не хлопчики в рожевих штанцях. Ми чудово розуміємо, з ким маємо справу. Тому під час голосування на всіх дільницях у нас будуть спостерігачі, які будуть розуміти, що відстоюють не мене, а себе і мир у країні, її порятунок. Я думаю, що таким чином ми зможе зберегти свій результат на виборчих дільницях. Тим не менш, ми всі повинні бути пильними. Не потрібно ставитися до виборів несерйозно. Це ваші вибори, ваше життя, доля ваших дітей», – заявив Рабінович.

Він також додав, що практично всі кандидати в президенти вже були при владі і не змогли продемонструвати істотних досягнень. Вони не можуть в даний час запропонувати дієвих рецептів з виведення країни з економічної кризи.

«Як взагалі можна думати про те, щоб продовжити каденції цих людей, які при владі? Вони ж за більш ніж 20 років нічого не змогли зробити! Майже всі нинішні кандидати вже були при владі і все вже показали. Що вони можуть запропонувати нового? Світ вони запропонувати не можуть, відновити економіку – теж. Ні в кого немає конкретної програми. Терпіти щось можна, тільки якщо ти бачиш перспективу. Але зараз ніякої перспективи немає. Тільки ще 4 роки утримувати цю зграю, яка обікрала країну. Потрібно вибирати новий напрямок. Економіка повинна повернутися в економічне русло, політикою повинні займатися професіонали, а не істерички, які не знають, що роблять», – підсумував Рабінович.