Рабінович: на виборах треба голосувати "за життя, мир і економічне процвітання"

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Політик закликав приєднатися до "платформи"

На виборах потрібно проголосувати "за життя, мир і економічне процвітання". Про це в прямому ефірі телеканалу "NewsOne" заявив народний депутат України і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович.

"Ще раз хочу підкреслити: в "Опозиційній платформі – За життя", напевно, не найідеальніші люди, але ми об'єдналися лише з тієї причини, що зараз розбіжності і нелюбов один до одного повинні відійти на другий план. Ми об'єдналися для результату, а результатом може бути тільки зміна цієї влади, що прокралася. У нас є ряд переваг", - сказав політик.

На його думку, в його партії є "ключ до миру" в особі Віктора Медведчука.

Рабінович також зазначив, що в переговорах з "Газпромом" поступати треба патріотично, "тому що це дозволить відразу не балачками, а на ділі знизити тарифи в три рази, це дасть людям дихнути!". Політик упевнений, що зможе "купити за 100 те, що зараз влада купує за 300".

Нардеп також зазначив, що не бажає "поливати брудом" тих, хто сьогодні йде в президенти. Політик закликав приєднатися до "платформи", об'єднувати зусилля, щоб не дати "злодійкуватим менеджерам", які всі ці 28 років грабують нашу країну, знову прийти до влади".

Резюмуючи, Рабінович закликав виборців проголосувати на виборах за життя, мир і економічне процвітання.