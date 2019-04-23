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Рабінович: всі, хто хоче захистити Донбас кам'яною стіною, - злочинці

Новини » Політика    23.04.2019 - 11:57
Рабінович: всі, хто хоче захистити Донбас кам'яною стіною, - злочинці
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що для повернення Донбасу нам потрібен перехідний період

Всі, хто хоче захистити Донбас кам'яною стіною, є державними злочинцями і повинні переслідуватися за законом. Про це заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Всі ці люди, які закликають нас відгородити Донбас кам'яною стіною, припинити спілкуватися, викинути зі складу країни – це злочинці проти держави Україна. Не ці люди збирали Україну і не їм її роздавати. Ми і клаптика своєї землі не повинні віддавати!", – підкреслив парламентарій.

Політик зазначив, що, хоча зараз на окупованих територіях відбуваються "страшні речі", повернути їх відразу не вийде.

"Там же страшні речі відбуваються – і снаряди рвуться в містах, і діти гинуть. Але для повернення Донбасу нам потрібен перехідний період", – пояснив народний депутат.

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" також впевнений, що для відновлення миру в Україні доведеться йти на компроміси.

"Мир – це компроміс і крок назад кожної сторони. Ми повинні спокійно сісти і розмовляти. Яка різниця, з ким сідати за стіл переговорів, якщо це допоможе зберегти країну?", – підсумував Рабінович.

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