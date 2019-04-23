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Рабинович: все, кто хочет оградить Донбасс каменной стеной, - преступники

Новости » Политика    23.04.2019 - 11:57
Рабинович: все, кто хочет оградить Донбасс каменной стеной, - преступники
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что для возвращения Донбасса нам нужен переходный период

Все, кто хочет оградить Донбасс каменной стеной, являются государственными преступниками и должны преследоваться по закону. Об этом заявил народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина

"Все эти люди, которые призывают нас отгородить Донбасс каменной стеной, прекратить общаться, выбросить из состава страны – это преступники против государства Украина. Не эти люди собирали Украину и не им ее раздавать. Мы и кусочка своей земли не должны отдавать!", – подчеркнул парламентарий.

Политик отметил, что, хотя сейчас на оккупированных территориях происходят "страшные вещи", вернуть их сразу не получится.

"Там же страшные вещи происходят – и снаряды рвутся в городах, и дети гибнут. Но для возвращения Донбасса нам нужен переходный период", – пояснил народный депутат.

Глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" также уверен, что для восстановления мира в Украине придется идти на компромиссы.

"Мир – это компромисс и шаг назад каждой стороны. Мы должны спокойно сесть и разговаривать. Какая разница, с кем садиться за стол переговоров, если это поможет сохранить страну?", – подытожил Рабинович.

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