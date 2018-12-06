Рабінович: через владу Україна опинилася в повній залежності від міжнародних дотацій

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що нинішня влада не здатна діяти самостійно

Нинішня влада не здатна діяти самостійно і довела Україну до повної залежності від міжнародних дотацій. Про це на своїй сторінці в Facebook написав лідер партії "За життя" та народний депутат Вадим Рабінович.

"Днями Рада Європи опублікувала звіт про реалізацію проектів у країнах Східного партнерства. І що ж ми в ньому бачимо? Україні виділили 34% всіх виділених коштів! Це черговий доказ того, що нинішня влада не здатна реалізувати жодного проекту самостійно. Вони підсадили країну на зарубіжні дотації і займаються тільки виклянчуванням грошей в борг під божевільні відсотки. Влада продала нас МВФ та іншим міжнародним кредиторам!", – написав парламентарій.

За його словами, подібна практика вже привела країну до зовнішнього боргу в 76 млрд доларів. Таким чином, за підрахунками Рабіновича, кожен українець уже винен Міжнародному валютному фонду понад 10 тисяч доларів.

"Пора припиняти цю практику. На боргах ми не зможемо побудувати нормальну країну. Україні потрібен економічний ривок, і ми в "Опозиційній платформі – За життя" знаємо, що для цього потрібно зробити. Послухайте, це три прості речі! Спочатку навести порядок у банківській сфері. Захистити всіх вкладників та забезпечення державними гарантіями всі депозити наших громадян", – вважає політик.

Крім того, пише лідер партії "За життя", наступним кроком має стати створення Національного земельного банку України, який дозволить здавати приватним фермерам в оренду вільні землі. Таке рішення дозволить отримувати до бюджету країни від 6 млрд доларів щорічно. Також Україна повинна зробити упор на розвиток сучасних технологій.

"Необхідно будувати технопарки і технохаби, вкладати і розвивати людський потенціал країни! Саме ці рішення приведуть країну до стабільного економічного розвитку та виходу з кризи. А не тупе зайняття грошей у всіх можливих країн і організацій. Гроші потрібно заробляти, а не позичати!", – підсумував Рабінович.