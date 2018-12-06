Рабинович: из-за власти Украина оказалась в полной зависимости от международных дотаций

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что нынешняя власть не способна действовать самостоятельно

Нынешняя власть не способна действовать самостоятельно и довела Украину до полной зависимости от международных дотаций. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии "За життя" и народный депутат Вадим Рабинович.

"На днях Совет Европы опубликовал отчет о реализации проектов в странах Восточного партнерства. И что же мы в нем видим? Украине выделили 34% всех распределяемых средств! Это очередное доказательство того, что нынешняя власть не способна реализовать ни одного проекта самостоятельно. Они подсадили страну на зарубежные дотации и занимаются только выклянчиванием денег взаймы под сумасшедшие проценты. Власть продала нас МВФ и другим международным кредиторам!", – написал парламентарий.

По его словам, подобная практика уже привела страну к внешнему долгу в 76 млрд долларов. Таким образом, по подсчетам Рабиновича, каждый украинец уже должен Международному валютному фонду более 10 тысяч долларов.

"Пора прекращать эту практику. На долгах мы не сможем построить нормальную страну. Украине нужен экономический рывок, и мы в "Оппозиционной платформе – За життя" знаем, что для этого нужно сделать. Послушайте, это три простые вещи! Сначала навести порядок в банковской сфере. Защитить всех вкладчиков и обеспечить государственными гарантиями все депозиты наших граждан", – считает политик.

Кроме того, пишет лидер партии "За життя", следующим шагом должно стать создание Национального земельного банка Украины, который позволит сдавать частным фермерам в аренду свободные земли. Такое решение позволит получать в бюджет страны от 6 млрд долларов ежегодно. Также Украина должна сделать упор на развитие современных технологий.

"Необходимо строить технопарки и технохабы, вкладывать и развивать человеческий потенциал страны! Именно эти решения приведут страну к стабильному экономическому развитию и выходу из кризиса. А не тупое занимание денег у всех возможных стран и организаций. Деньги нужно зарабатывать, а не занимать!", – подытожил Рабинович.