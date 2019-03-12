Рабінович: владі пора визнати поразку в боротьбі з корупцією

За словами Рабіновича, влада продовжує і далі "грабувати" українців

Нынешняя власть провалила борьбу с коррупцией, но вместо того, чтобы честно это признать, продолжает и дальше "грабить" украинцев. Такое мнение высказал народный депутат Украины и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я считаю, что в нашей стране нужно бороться не с богатыми, а с бедностью, но закон о "налоге на роскошь" поддерживаю. Он позволит хоть немного выровнять ситуацию. Но главная наша проблема, которая и спровоцировала такую ситуацию, – это коррупция. И я считаю, что власть должна открыто признать поражение в борьбе с коррупцией. Это, пожалуй, самый главный итог правления этой властной верхушки", – заявил парламентарий.

По его словам, эффективность работы антикоррупционных органов в Украине сейчас стремится к нулю.

"Наша власть создала много антикоррупционных органов, но эффективность их минимальна. За год они принесли в бюджет, как результат борьбы с коррупцией, всего 7 тысяч долларов. И возникает вопрос – нужно ли нам на их работу выделять сотни миллионов долларов? Если даже западные партнеры, по инициативе которых эти НАБУ, САП, НАСК созданы, ими недовольны. Вот недавно посол США потребовала отставки Назара Холодницкого", – напомнил народный депутат.

Он также отметил, что "Оппозиционная платформа – За життя" предлагает конкретные шаги, как побороть коррупцию.

"У нас в стране нет честных судов. Если люди не могут через суд доказать свою правоту, то у государства нет будущего. Мы предлагаем по примеру США ввести выборность судей. Каждое село, город, район выберут своего судью. И у них же будет право его отозвать. Это позволит избавиться от продажных судей. И на их место придут честные люди", – подытожил Рабинович.