Рабінович: до влади треба привести прагматичні сили, які відновлять економіку

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що сьогодні в Україні треба привести до влади прагматичні політсили

Сьогодні в Україні потрібно привести до влади прагматичні і здорові політичні сили, які зможуть відновити економіку. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Нам сьогодні потрібно будувати політику на те, щоб привести до влади прагматичні і здорові сили, які зможуть зупинити цю економічну тупість. Нам потрібен всього один рік, щоб привести країну в порядок", – впевнений парламентарій.

Він також заявив, що Кабінет міністрів вже два роки не звітував про виконану роботу перед парламентом, що є прямим порушенням законодавства України.

"Якщо будь-яка звичайна людина піде в магазин і вкраде булку, то її будуть судити за законом. Але чому ці закони не поширюються на можновладців? У законодавстві України сказано, що Кабінет міністрів зобов'язаний раз на рік звітувати про виконану роботу у Верховній раді і отримати вотум довіри на наступний рік. Два роки прем'єр і його міністри не приходили в Раду. Їм, мабуть, можна й не звітувати? Якщо в країні є якась каста, яка стоїть над законом, значить, країна захоплена цією кастою. Іншої відповіді немає", – вважає нардеп.

За словами глави "Опозиційної платформи – За життя", за п'ять років у владі нинішній уряд не збудували ні одного заводу, але при цьому набрало величезні борги у міжнародних кредиторів.

"Віце-прем'єр України, пан Рева, який до цього працював десь у Гройсмана на базарі, а тепер прийшов керувати нашою країною, говорив, що ми витрачаємо багато електроенергії, тому що звикли бігати в трусах по дому. Від нього ж я чув, що українці "жеруть" занадто багато. Ось ці моральні виродки сьогодні керують нашою державою. За п'ять років вони не побудували жодної фабрики, витратили мільярди, позичили шалені кредити. П'ять років вони день у день вбивали країну, крали, грабували. І чомусь вважають, що ми повинні зараз іти до виборчих урн і голосувати за них. Не бувати цьому!", – підсумував Рабінович.