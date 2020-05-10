Рабінович: влада "заразилася" декомунізацією В'ятровича, але ми це виправимо

Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Водночас Рабінович дав "пораду", що ще треба робити

Влада неправильно займається декомунізацією і таке управління країною веде до краху. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна.

"Який рік поспіль влада то і діло, що займається декомунізацією. Мабуть, немає більше чим займатися: мир у країні, економіка процвітає, люди безбідно живуть - залишилося тільки декомунізувати те, що ще не встигли попередні декомунізатори", - сказав нардеп.

Водночас, Рабінович дав "пораду", що ще треба робити.

"Я підкажу нашої влади. Перше: треба розібрати метро - адже побудовано давно, за радянської влади. Греблі, фабрики - їх теж треба розібрати з тієї ж причини. Далі – водопроводи, каналізації. Розберіть не тільки радянські пам'ятники, а й будинки, в яких люди живуть, дороги, по яких вони їздять - це ж все пережитки радянського режиму! Якщо ж серйозно розібратися, ні попередня, ні теперішня влада, що оголосила себе переможцем, нічого не побудували - вони тільки й роблять, що займаються руйнуванням", - додав політик.

Таке управління влади, переконаний політик, як всередині країни, так і на зовнішньополітичній арені, веде до краху.

"На жаль, після глобальної політичної афери сталося так, що у влади в Україні закріпилися абсолютно неможливі в минулому люди - В'ятрович, Парубій, заснував Соціал-національну партію України (СНПУ) і не приховує своїх фашистських поглядів. Коли ж люди побачили справжнє обличчя правителів, які стали провідниками культури, ідей, коли люди зрозуміли, що це було масове божевілля, вони пішли на вибори та проголосували за зміну влади", - резюмував Рабінович.

Нагадаємо, в суботу, 9 травня, в Україні відбулося 495 заходів за участю майже 9 тисяч осіб до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці склали чотири адміністративні протоколи під час заходів до Дня перемоги над нацизмом. Порушення стосувалися чинного законодавства про декомунізацію та встановлених правил карантину.