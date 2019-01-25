Рабінович: влада знищує українську промисловість, купуючи тепловози в США

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович впевнений, що влада повинна розвивати власну тепловозобудівельну галузь

Контракт на покупку американських локомотивів компанії General Electric вартістю в мільярд доларів загрожує катастрофою для української машинобудівної промисловості. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабинович.

«Нещодавно стало відомо, що в Україну прибув корабель, на борту якого ще п'ять локомотивів виробництва американської компанії General Electric. Контракт з цією фірмою передбачає тільки на першому етапі постачання 30 подібних потягів, які обійшлися українському бюджету в 140 мільйонів. А всього співробітництво із закордонними партнерами з General Electric оцінили в один мільярд доларів США!», – написав парламентарій.

За його словами, замість того, щоб ці гроші вкласти у власну економіку, розвиток власної тепловозобудівельній галузі, влада просто «віддала» їх американцям.

«І це я не говорю про робочі місця, які ми могли б створити, якщо б будували тепловози та електровози самі. Але ні – робочі місця отримають американці. У цьому вся суть нинішнього режиму! Знищити, продати або зробити так, щоб вітчизняне виробництво було невигідно і неможливо. Їм не потрібна багата, сильна, незалежна Україна, їм не потрібен мир у країні», – зазначив політик.

За його словами, без досягнення миру в Україні не буде розвитку економіки через те, що величезна частина нашого промислового потенціалу зараз залишається на території непідконтрольної. Як приклад лідер "Опозиційної платформи – За життя" привів Луганський тепловозобудівний завод, який міг би побудувати тепловози не гірше, або навіть краще американських. А також – дешевше, забезпечивши при цьому сотні і тисячі робочих місць.

«Саме тому ми в «Опозиційній платформі – За життя» переконані, що Україна в першу чергу потребує негайного встановлення і остаточного миру. Тільки стабільний світ дозволить відновити підприємства, залучити інвестиції та забезпечити економічний підйом всієї країни, а також не дозволить виводити мільярди доларів з держбюджету за кордон. З цього ми і почнемо після перемоги на виборах», – підсумував Рабінович.