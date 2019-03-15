Рабінович: влада в країні узурпована, оскільки в Раді немає більшості

Рабінович впевнений, що у парламенті немає більшості і коаліції

Если в парламенте нет большинства и коалиции, значит власть узурпирована, а люди, которые называют себя правительством, управляют страной абсолютно незаконно. Об этом заявил народный депутат и глава "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Киевский административный суд обязал Верховную раду на пятом году жизни объявить поименный состав правящей коалиции. Я напомню, что у нас вообще-то есть Конституция, согласно которой нашей страной должно править парламентское большинство. Я еще раньше подавал бумагу спикеру Андрею Парубию с просьбой опубликовать список ее членов, тех, кто действительно составляет коалиционное большинство. Он мне сказал, что у него нет таких полномочий. То есть глава Верховной рады Украины не имеет полномочий, чтобы объявить тот состав коалиции, который нами правит. Это значит, что коалиции нет. И мы это прекрасно понимаем", – подчеркнул политик.

Он напомнил: чтобы составить большинство, необходимо, чтобы в коалиции состояло 226 народных депутатов. Столько депутатов, уверен Рабинович, коалиция сейчас собрать не сможет.

"Сейчас, когда суд обязал опубликовать этот список, мы с вами посмотрим на очень интересное развитие событий. Нужна коалиция из 226 народных депутатов, которые должны составить большинство. Но никто не может собрать этих 226 депутатов. Более того, коалицию уже покинуло немало нардепов. Страна незаконно управляется, власть фактически узурпирована, но об этом все молчат!", - сказал парламентарий.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" также добавил, что за узурпацию власти в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

"Я хочу напомнить, что это влечет за собой уголовную ответственность за захват власти. Если у так называемой "коалиции" нет большинства, и они нас обманули, то с этим нужно будет разбираться", – подытожил Рабинович.