RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рабінович: влада переслідує опозицію, щоб зупинити критику на свою адресу

Автор: Артем Горовенко

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович заявив, що влада переслідує опозицію, щоб зупинити публічну критику на свою адресу.

Про це він заявив під час брифінг у ВР.

"Сьогодні влада робить все, щоб заткнути рот опозиції, щоб ніхто не чув правду про те, як вона вбиває національну валюту, вбиває економіку, веде країну до війни", - заявив Рабінович.

Однак, упевнений політик, нічого при владі не вийде - рано чи пізно правда восторжествує.

Нагадаємо, раніше Вадим Рабінович повідомляв, що НАБУ разом з офісом генпрокурора порушили кримінальну справу проти нього, вимагаючи надати їм всю партійну переписку з виборцями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рабінович