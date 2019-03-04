Рабінович: влада постійно бреше, а тепер ще й намагається сфальсифікувати вибори

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович звинуватив владу у спробі сфальсифікувати вибори

На майбутніх виборах виборці повинні голосувати не за тих, хто говорить патріотичними гаслами, а за тих, хто може забезпечити мир, знизити тарифи на житлово-комунальні послуги і закінчити політику економічного безумства. Про це заявив депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Поки ми всі перебуваємо в шоковому стані від війни на Донбасі, влада цим користується. Представники нинішньої правлячої еліти сподіваються, що люди під час війни не стануть змінювати "коней на переправі". Їм це вигідно! Але потрібно розуміти, що гірше цих вже нікого немає. Навіть Бабай і Кощій Безсмертний кращі, ніж ці "реформатори", які вбивають все, до чого торкаються, які брешуть на кожному кроці, та при цьому ще й намагаються сфальсифікувати вибори. Влада знищує країну, називаючи це реформами", – пояснив політик.

Парламентарій звинуватив нинішню владу в демагогії і заявив, що українська політична верхівка повинна зробити все, щоб люди не їхали в ЄС, а будували Європу вдома.

"Вони нам кажуть, що якщо ми знову оберемо, то будемо жити в Європі. Природно, всі хочуть жити в Європі. І я хочу! Але потрібно будувати Європу будинку, а не відправляти молодь туди на заробітки. Європа – це коли у тебе вдома європейські пенсії, зарплати і дороги. А нам ця влада тільки тарифи європейські встановила, що ніхто не може оплатити. Яке право ви маєте встановлювати народу європейські тарифи, якщо у нас зарплати в десять разів нижче? Як ми тільки терпимо цих моральних виродків?", - сказав народний депутат.

Рабінович зазначив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення знову підняти ціни на електрику вже з 1 березня, а на газ – з 1 травня цього року.

"З першого травня вартість газу знову зросте, що автоматично спричинить за собою зростання цін на опалення і гарячу воду на 10-20%. Люди, будь ласка, пам'ятайте це, коли будете йти на виборчу дільницю і голосувати. Влада сьогодні перед виборами дає вам "печеньки", щоб вже завтра забрати у вас в десять разів більше непідйомними тарифами", – резюмував Рабінович.