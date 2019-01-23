Рабінович: влада довела до того, що українцям треба півжиття збирати на власне житло

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, прості українці півжиття збирають на однокімнатну квартиру

Поки провладні корупціонери грабують країну, прості українці півжиття збирають на однокімнатну квартиру. Про це заявив народний депутат і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням його Facebook.

"Середньостатистичному українцеві потрібно витратити добру половину життя, щоб придбати якийсь занепалий однокімнатну квартиру! Такі висновки можна зробити, якщо порівняти вартість квадратних метрів і середню зарплату", – зазначив парламентарій.

За його словами, Держстат України наводить такі цифри: середній дохід однієї міської родини з двох осіб у першому півріччі 2018 року – 9541 грн.

"Дві основні статті витрат у сімейному бюджеті – комуналка і харчування. Сумарно на них йде понад 75% бюджету. Виходить, що з 9,5 тисяч обов'язкові щомісячні витрати однієї сім'ї в середньому складають 5100 грн. Залишається близько 4,4 тисяч гривень, які теоретично можна відкласти на купівлю житла. Ну звичайно за умови, що всі ці роки люди не будуть купувати одяг, їздити у відпустку, а економити навіть на громадському транспорті. Що вже нереально! Але навіть в таких фантастичних умовах виходить, що середньостатистична сім'я зможе придбати квартиру, скажімо, у Києві, за... 18,8 років", – підкреслив народний депутат.

Політик пояснив, що ситуація у Львові та Одесі не краща – там на квартиру доведеться збирати більше 15 років. Те ж саме і в інших містах країни.

"Ось і виходить, що уряд постійно бреше про успіхи в економіці, але за фактом вона ж її знищило привела Україну до того, що громадяни країни не можуть дозволити собі власне житло! Ви питаєте, чому молодь їде з країни? Та тому що в Україні у них немає можливості забезпечити себе і сім'ю базовими речами: їжею, одягом, житлом! У той же час, працюючи в країнах Європи, вони зможуть купити собі квартиру набагато швидше", – зазначає Рабінович.

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" упевнений, що влада просто не зацікавлена в тому, щоб українці жили краще.

"Поки одні у нас живуть в багатоповерхових будинках з полями для гольфу, інші – півжиття збирають на однушку. Поки провладні корупціонери грабують цю країну, прості українці – не зводять кінці з кінцями! Цьому моторошному нерівності необхідно якомога швидше покласти край! Ми в "Опозиційній платформі – За життя" знаємо, як це зробити: потрібно покінчити з корупцією, повернути в державну власність стратегічні підприємства і почати їх відродження. А головне – якомога швидше припинити війну, яка знекровила нашу країну і позбавила мільйони наших співвітчизників житла. Про них повинна подбати сильна держава, яку ми обов'язково побудуємо!", – резюмував Рабінович.