Рабінович: влада довела країну до того, що люди не можуть прожити на пенсію

Рабінович впевнений, що українці не можуть прожити на пенсію

Нынешняя власть довела Украину до того, что люди не могут честно прожить на пенсию, но рассказывает, что все в стране хорошо. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Практически большая часть страны сидит на продуктовых карточках. Ведь субсидия, по большому счету, это продуктовая карточка. Больше половины страны в XXI веке, в "развивающейся", "сильной" экономике, не в состоянии честно прожить, работая или получая пенсию. Вы довели людей до плачевного состояния, когда они идут с протянутой рукой получать вот эту вот подачку в виде ваших субсидий, чтобы прожить еще месяц. И это вы считаете нормальным? И еще так уверенно рассказываете, как хорошо все у нас будет", – отметил парламентарий.

По его словам, субсидии, которые нынешняя власть готовится выдавать наличными, – это лишь подачки. Правительство должно заниматься поднятием уровня жизни украинцев, чтобы в субсидиях не было никакой необходимости.

"Люди, нам нужно включать голову. Власть нас обокрала полностью, а соизволила выдавать вам копейки из ваших же украденных денег! Нужно идти на выборы и менять власть. Только тогда не будет необходимости в субсидиях. Людям будет хватать пенсий, зарплат, будут снижены налоги, можно будет нормально жить!", – заявил глава партии.

Он также предложил отменить оплату коммунальных платежей для пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. Как добавил депутат, он уже подал соответствующий законопроект на рассмотрение в Верховную раду.

"Сегодня в условиях того кошмара, который творится в стране, мы должны снять коммунальные платежи с пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. Потому что это нечестно и несправедливо по отношению к ним. Власть не умеет управлять, власть ворует, а люди должны платить! Провластные чиновники до того тупые, что не в состоянии снизить тарифы, а люди должны платить. Власть не слышит, что сегодня можно спокойно вернуть газ, который добывается в Украине, и тем самым снизить тарифы в два раза. Государство вообще не думает о своих гражданах! Мы не имеем права оставлять людей один на один с этими каждодневными проблемами", – подытожил Рабинович.