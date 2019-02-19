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Рабинович: влада довела людей до зубожіння, тому вони готові ходити на проплачені мітинги


Рабінович вважає, що влада довела до зубожіння українців

Власть довела украинцев до такой нищеты, что им приходится зарабатывать на проплаченных митингах, чтобы хоть как-то выжить. Об заявил народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Совершенно потрясающий митинг прошел в Киеве. Это был митинг против проплаченных митингов. Людей собрали, обещали им по 150 гривен каждому. И они пришли с плакатами "Я здесь не за деньги стою". И их "кинули" на эти деньги. Это напоминает поговорку "вор у вора украл дубинку", – заявил парламентарий.

По его словам, в нашей стране организация проплаченных митингов превратилась в бизнес.

"Я видел одну компанию лет семь назад, еще во время противостояния Януковича и Тимошенко. У них был такой подвал, там записывали, сколько людей на митинге. И у них слева стояли флаги "долой Януковича!", а справа – "Тимошенко геть!" То есть понимаете, они предлагали сразу заказчику и один митинг, и другой!", – рассказал народный депутат.

Политик считает, что украинцы вынуждены подрабатывать на проплаченных митингах, чтобы прокормить себя и свою семью, так как власть довела их до полной нищеты.

"Нищета, в которую нас ввергла власть, довела людей до того, что они готовы выйти на любой митинг, что они цепляются за любую возможность выжить в стране, которая их просто выкинула на обочину. Скажите, разве можно их за это осуждать? Сейчас кто-то может умничать, что эти люди "продажные". Но так доведенные до отчаяния украинцы выживают в последние годы! Вот такая у нас родилась новая политическая традиция", – сказал политик.

В этой связи он посоветовал украинцам, вне зависимости от того, кто дал им денег, на избирательных участках подумать, хотят ли они дальше так жить, – и проголосовать по уму.

"Я понимаю тех, кто идет на митинги и берет 200 гривен, чтобы прокормить семью. Главное, чтобы эти деньги не сбили вас у избирательных участков. Вы должны помнить: если снова за власть проголосуете, то снова будете ходить на митинги, чтобы выжить. Вся проблема в экономической ситуации в стране, в которую завела власть. Пенсионеры не в силах прожить на пенсию, молодежь – уезжает. Потому что молодежь видит, как их честно работавшие на страну родители, дедушки, бабушку живут в нищете", – подытожил Рабинович.

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