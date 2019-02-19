Рабинович: влада довела людей до зубожіння, тому вони готові ходити на проплачені мітинги

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що влада довела до зубожіння українців

Влада довела українців до такого зубожіння, що їм доводиться заробляти на проплачених мітингах, щоб хоч якось вижити. Про це заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Абсолютно приголомшливий мітинг пройшов у Києві. Це був мітинг проти проплачених мітингів. Людей зібрали, обіцяли їм по 150 гривень кожному. І вони прийшли з плакатами "Я тут не за гроші стою". І їх "кинули" на ці гроші. Це нагадує приказку "злодій у злодія кийок вкрав", – заявив парламентарій.

За його словами, в нашій країні організація проплачених мітингів перетворилася на бізнес.

"Я бачив одну компанію років сім тому, ще під час протистояння Януковича з Тимошенко. У них був такий підвал, там записували, скільки людей на мітингу. І у них ліворуч стояли прапори "геть Януковича!", а праворуч – "Тимошенко геть!" Тобто розумієте, вони пропонували відразу замовнику і один мітинг, і інший!", – розповів народний депутат.

Політик вважає, що українці змушені підробляти на проплачених мітингах, щоб прогодувати себе і свою сім'ю, так як влада довела їх до повної убогості.

"Злидні, в які ввела нас влада, довела людей до того, що вони готові вийти на будь-який мітинг, що вони чіпляються за будь-яку можливість вижити в країні, яка їх просто викинула на узбіччя. Скажіть, хіба можна їх за це засуджувати? Зараз хтось може мудрувати, що ці люди "продажні". Але так доведені до відчаю українці виживають в останні роки! Ось така у нас народилася нова політична традиція", – сказав політик.

У зв'язку з цим він порадив українцям, незалежно від того, хто дав їм грошей, на виборчих дільницях подумати, чи хочуть вони далі так жити, – і проголосувати по розуму.

"Я розумію тих, хто йде на мітинги і бере 200 гривень, щоб прогодувати сім'ю. Головне, щоб ці гроші не збили вас у виборчих дільниць. Ви повинні пам'ятати: якщо знову за владу проголосуєте, то знову будете ходити на мітинги, щоб вижити. Вся проблема в економічній ситуації в країні, в яку завела влада. Пенсіонери не в змозі прожити на пенсію, молодь їде. Тому що молодь бачить, як їх чесно працювали на країну батьки, дідусі, бабусі живуть у злиднях", – підсумував Рабінович.