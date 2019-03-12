Рабінович: влада робить з України "аграрний придаток"

Рабінович звинуватив владу у зовнішньополітичній недалекоглядності

Нынешняя власть делает из Украины "аграрный придаток", который будет "обслуживать" Европу и США. Об этом заявил народный депутат, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

По мнению Рабиновича, украинская власть вместо того, чтобы искать друзей, за последнее время поссорилась со многими странами.

"Наши политики вообще не отличаются внешнеполитической дальновидностью. Помните, как перед выборами в США все они наперебой ругали Дональда Трампа, так как были уверены в победе Хиллари Клинтон? А я ведь их предупреждал, говорил: "Погодите, не спешите, вдруг выиграет Трамп – что вы тогда делать будете?". В итоге я оказался прав, а они до сих пор не знают, как еще подлизаться к Трампу, чтобы загладить свой промах", – заявил народный депутат.

По мнению главы партии "Оппозиционная платформа – За життя", нам надо не "идти в Европу", а строить ее в Украине.

"Власти говорят, что мы уходим от "русского мира" в Европу. Но проблема в том, что в Европу нас не берут. Так где мы сейчас и куда мы идем? Я вам объясню: они делают из Украины аграрный придаток, который оставшимися здесь в живых десятью миллионами рабов будет обслуживать Европу и США. Я, конечно, очень проевропейский человек, но я уверен, что Европа в первую очередь должна быть в нашем доме. Мы должны строить Европу у себя, а не стремиться в ЕС ценой благополучия наших людей", – подытожил Рабинович.