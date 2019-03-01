Рабінович: Україні потрібне повне перезавантаження судової системи

Рабінович підкреслив, що судова система в Україні не користується довірою народу

Судебная система в Украине не пользуется доверием народа и насквозь коррумпирована, а для восстановления доверия украинцев к суду систему нужно заново построить "с нуля". Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Коррупция – это образ жизни нашей страны. Она у нас начинается "с нуля". Еще с детского сада, куда ребенка определяют за взятку. В больницу попасть – за взятку. В судах это особенно чувствуется: ни один украинец не идет в суд за справедливостью. Он думает, как бы договориться", – заявил народный депутат.

Он также отметил, что нынешняя система судов абсолютно не соответствует требованиям общества и не оправдывает доверия людей.

"Первое: если в стране нет справедливости в судебной системе – ни бизнес, ни человек развиваться не могут. Это базис, на котором все стоит. И нам нужно что-то с этой системой делать. Сейчас ни один человек в Украине не может защитить свой дом, свою собственность, свой бизнес в суде. Нынешние судьи не являются народными и не представляют интересы граждан", – подчеркнул политик.

Парламентарий добавил, что для того, чтобы восстановить доверие людей к судам, недостаточно об этом говорить или менять одних судей на других. Он выразил уверенность в том, что нужны кардинальные преобразования в самой системе судебной власти.

"То, что предлагает власть – это тупиковый путь. Наше предложение по этому вопросу следующее: ввести выборность судей на всех уровнях – сверху донизу. За один день нужно распустить весь нынешний судейский корпус. Примем закон о выборности судей и об их отзыве в случае недобросовестности", – заверил Рабинович.