Рабінович: Україні потрібна парламентська республіка без експериментів над країною

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

За його словами, робота парламентської опозиції у даний момент фактично заблокована

Україна повинна стати парламентською республікою, щоб ніхто не зміг ставити експерименти над країною.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

"Я б назвав рік роботи парламенту нинішнього скликання крахом надій. Коли Зеленський прийшов до влади, у нас у всіх з'явилася надія. Я думаю, що можливість змінити країну у нього була, але він її, кажучи культурно, упустив. Тепер виправити вже що-небудь неможливо, і думати, що цар хороший, а бояри - ні - неправильно", - вважає нардеп.

Як приклад він навів новий закон "Про опозицію", який пише депутат Галина Третьякова. За його словами, робота парламентської опозиції наразі фактично заблокована.

"Ми такі ж безправні істоти, як і вся наша країна. Монобільшість голосує за те, що хоче! Єдине, що ми можемо - це говорити, готуватися до місцевих виборів і пояснювати людям, що більше такого страхіття ми не повинні повторити! Ми повинні повернутися до прагматизму і почати будувати країну, як і всі сусіди", - додав Рабінович.

На його думку, ситуація, що склалася переконує в тому, що в Україні повинна бути парламентська республіка.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, що парламент може прийняти закон про опозицію на наступній сесії. Зараз текст закону напрацьовують.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 травня у Верховній раді почали напрацьовувати законопроект про опозицію: відбулося перше засідання робочої групи, яка напрацьовує цей документ.