Рабінович: в Україні немає економічної кризи, влада просто краде наші гроші

У нас в країні немає економічної кризи, влада просто краде наші гроші. Про це заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Дорогі українці, у нас немає в країні економічної кризи. Влада просто краде ваші гроші. Це формула того, що відбувається в країні. Зупиніть це – прийдіть на вибори і проголосуйте проти нинішньої влади", – запропонував парламентарій.

За його словами, якщо влада перестане красти, то у нашої країни буде достатньо грошей, щоб "жити без кредитів МВФ".

"80 мільярдів доларів Польща отримала від МВФ на початковому етапі, щоб піднятися на ноги. А нам МВФ дає 3 мільярди доларів і вимагають вирубати ліс, підняти тарифи, добити пенсіонерів. А може нам не потрібні їх 3 млрд? Якщо скласти суми, які фігурують у відкритих розслідуваннях за крадіжки влади, то нам не потрібні ніякі кредити! У нас і так багато грошей, потрібно їх просто не красти", – зазначив народний депутат.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" також заявив, що Україні для процвітання потрібна стратегія розвитку.

"Нам потрібно зрозуміти, чого ми хочемо, яку країну ми будуємо. Я завжди кажу, що навіть сарай без плану не будують. Потрібно звернутися до народу, як це визначено Конституцією, і запитати – що ми будуємо? Ми, наприклад, пропонуємо будувати нейтральну, незалежну, позаблокову країну за типом Швейцарії у Східній Європі. У вас є інші пропозиції? Давайте вислухаємо народ", – підсумував Рабінович.