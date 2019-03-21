ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович: в Україні немає економічної кризи, влада просто краде наші гроші

Новини » Політика    21.03.2019 - 12:31
Рабінович: в Україні немає економічної кризи, влада просто краде наші гроші
Фото: Вадим Рабинович (прес-служба Вадима Рабиновича)

Рабінович пропонує українцям проголосувати проти нинішньої влади

У нас в країні немає економічної кризи, влада просто краде наші гроші. Про це заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Дорогі українці, у нас немає в країні економічної кризи. Влада просто краде ваші гроші. Це формула того, що відбувається в країні. Зупиніть це – прийдіть на вибори і проголосуйте проти нинішньої влади", – запропонував парламентарій.

За його словами, якщо влада перестане красти, то у нашої країни буде достатньо грошей, щоб "жити без кредитів МВФ".

"80 мільярдів доларів Польща отримала від МВФ на початковому етапі, щоб піднятися на ноги. А нам МВФ дає 3 мільярди доларів і вимагають вирубати ліс, підняти тарифи, добити пенсіонерів. А може нам не потрібні їх 3 млрд? Якщо скласти суми, які фігурують у відкритих розслідуваннях за крадіжки влади, то нам не потрібні ніякі кредити! У нас і так багато грошей, потрібно їх просто не красти", – зазначив народний депутат.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" також заявив, що Україні для процвітання потрібна стратегія розвитку.

"Нам потрібно зрозуміти, чого ми хочемо, яку країну ми будуємо. Я завжди кажу, що навіть сарай без плану не будують. Потрібно звернутися до народу, як це визначено Конституцією, і запитати – що ми будуємо? Ми, наприклад, пропонуємо будувати нейтральну, незалежну, позаблокову країну за типом Швейцарії у Східній Європі. У вас є інші пропозиції? Давайте вислухаємо народ", – підсумував Рабінович.

Рабінович: підробленими листами з моїм нібито підписом нас не відвернути від перемоги
Новини України Рабінович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся