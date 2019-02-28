Рабінович: Україна стане великою країною за умови розвитку трьох головних напрямків економіки

Рабінович заявив, що можливо за рік відродити економічний потенціал України

Чтобы Украина стала великой страной, в ней необходимо развивать три важнейших направления экономики. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

Рабинович добавив, что его политсила после в случае прихода к власти сможет за год возродить экономический потенциал Украины.

"С экономикой нужно обращаться очень бережно. Мы уже отстали от мира. Теперь нам нужно сесть спокойно и проанализировать, что именно нам необходимо делать. Мы предлагаем три кита, на которых сможем за год стать по-настоящему великой державой. Первое: у нас есть уникальное территориальное расположение, на котором нормальные страны уже зарабатывали бы миллиарды. А нас эти недоумки привели к тому, что знаменитый Шелковый путь, который должен был принести нам миллиарды и миллиарды гривен, прошел мимо Украины! Мы должны построить нейтральную Украину – Швейцарию Восточной Европы. Сейчас Запад и Восток находятся в огромной конфронтации. И если мы сумеем стать не "островком войны", а "островком доверия", где встречаются обе стороны, мы сможем стать уникальным государством", – уверен парламентарий.

По словам политика, одной из основных сфер для развития Украины должен также стать банковских сектор, в котором смогут безопасно и выгодно хранить деньги как украинцы, так и иностранцы.

"Сегодня Запад не хранит деньги на Востоке, а Восток – на Западе. И мы можем этим воспользоваться. И создать банковскую систему по примеру Швейцарии. Тогда у нас будут надежные банки, в которых украинцы и иностранцы смогут хранить деньги и не беспокоиться, что они пропадут", – считает народный депутат.

Кроме того, как отметил глава "Оппозиционной платформы – За життя", третьим основным направлением развития экономики Украины должно стать развитие сельского хозяйства и создание крупных аграрных холдингов.

"Следующий кит нашей экономики – это сельское хозяйство. Мы должны, не продавая землю, создать крупные агрохолдинги. Нам для этого не нужны никакие кредиты или МВФ. Я в течение двух часов сам могу под создание агрохолдингов привести столько инвесторов, сколько будет необходимо. Если есть правила игры, если есть ответственность, есть люди, готовые работать, то все это реально сделать", – подытожил Рабинович.