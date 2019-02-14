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Рабінович: Україна на 100 років відстає від Німеччини за рівнем доходів населення


За словами Рабіновича, дії нинішньої влади не сприяють розвитку країни

Согласно данным Всемирного банка, Украине нужно 100 лет, чтобы по уровню доходов населения достичь нынешнего уровня Германии, и 50 лет - чтобы догнать Польшу, при условии, что эти страны будут "стоять на месте" в своем развитии. Об этом заявил народный депутат Украины, глава партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина". 

"Всемирный банк заявляет, что нам с нашими темпами развития, чтобы догнать Германию по уровню доходов населения нужно 100 лет. Это при условии, что немцы не будут развиваться дальше. К уровню Польши нам надо 50 лет. Если мы ничего не производим и не строим, если у нас нет плана развития и мы все время только берем кредиты, как мы будем развиваться?", - поинтересовался парламентарий.

По его словам, действия нынешней власти не способствуют развитию страны, так как сейчас правительство занимается бесполезными вещами вроде переименования населенных пунктов и областей.

"Обращусь к власти: почему вам плевать на мнение людей? Вы даже переименовываете города не так, как того хотят люди, как решили местные власти. Что касается экономического развития: когда к власти в Украине после революции пришел МВФ (Международный валютный фонд, - ред.), я понял, что надо что-то делать со страной", - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что после прихода МВФ в Украину благосостояние украинского народа начало падать. Политик объяснил это спецификой работы Фонда, которая направлена на разрушение национальной экономики Украины.

"Они дают неподъемные кредиты. Они все продумали и просчитали наперед. Нам реструктурировали кредиты и накинули удавку на страну. МВФ посадил каждого украинца в долговую яму. Мы не должны платить по кредитам, которые мы не брали. МВФ мы должны отправить подальше, а они должны списать нам долги", - подытожил Вадим Рабинович.

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