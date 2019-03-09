Рабінович: я знявся з виборів для об'єднання опозиції і порятунку країни

Рабінович пояснив, чому знявся з виборів

Народный депутат Украины, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович снял свою кандидатуру с выборов, чтобы объединить оппозицию и спасти страну. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Считаю, что одним из самых сильных поступков в моей жизни было то, что я не стал баллотироваться в президенты. У меня был большой и живой политический рейтинг. Как мне сказали политтехнологи, с таким рейтингом никто и никогда с выборов не снимается. Они мне даже нарисовали программу победы. Но я уже говорил и говорю – очень много у нас гетманов, невозможно это. Для того чтобы смести эту власть, нам нужно единение. Нам нужно забыть, кто хороший, а кто плохой", – призвал политик.

Рабинович пояснил, что сейчас в предвыборной гонке участвуют несколько десятков кандидатов. При этом у большинства из них рейтинг ниже 1%, и они точно не смогут занять лидирующие позиции.

"Я могу тысячи претензий предъявить тем, кто со мной в одной лодке, а они – мне. Но я знаю одно – надо перешагивать через себя, как бы это не было тяжело. Иначе мы будем каждый по отдельности, каждый сам за себя, а нынешняя власть будет и дальше править Украиной, уничтожая ее. А это преступление по отношению к тем, кто нас избирает", – подчеркнул парламентарий.

Именно объединение сил может стать двигателем оппозиции, считает политик. Это ярко демонстрируют рейтинги политических сил, в которых "Оппозиционная платформа – За життя" занимает одну из лидирующих позиций. Повлияло на это во многом именно решение главы "Оппозиционной платформы – За життя" об отказе от президентской гонки, считает Рабинович.

"Это оценили избиратели, и сегодня рейтинг партии идет вверх. И это правильно, потому что всегда надо ставить Украину впереди себя на деле, а не только на словах", – резюмировал Рабинович.