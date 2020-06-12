Рабінович: "Слугу народу" на місцевих виборах чекає повний розгром

Представники партії "Слуга народу" будуть розгромлені по всій країні. Їх рівень підтримки за останній рік істотно впав.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

"Сьогодні я можу сміливо і на всю Україну сказати: вже зараз "Слуги народу" прекрасно розуміють, що на місцевих виборах вони будуть розгромлені по всій країні", - вважає політик.

На його думку, електорат "слуг" на сході країни розуміє, що світу ця команда не принесе, як і розвитку економіки.

"А їх заяви про поглиблення співпраці з МВФ і вступ до НАТО ще більше посилює проблеми, а, отже, позиції влади в цих регіонах", - додав Рабінович.

Не краща ситуація, на його думку, і на заході України, де "спроба стати "другими Порошенко" у влади також не вдалася.

Він також зазначив, що радісні заяви речників партії "Слуга народу" про те, як добре, що участь у місцевих виборах візьмуть близько сорока партій - не мають нічого спільного з реальністю.

"Влада вже займається спеціальною "нарізкою" округів під себе, намагаючись хоч як-то вирвати перемогу у конкурентів. Але давайте вже повертатися від креативу до прагматизму, прибираймо тих, хто багато говорять і нічого не роблять", - додав Рабінович.

Нагадаємо, у "Слузі народу" не виключають відставку Кабінету міністрів перед місцевими виборами у жовтні.

Як повідомляло РБК-Україна, на місцевих виборах у цьому році український уряд планує протестувати формат онлайн-голосування, однак тільки у великих містах.