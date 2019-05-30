Рабінович вважає, що відмова від співпраці з МВФ врятує економіку України

Відмова від співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ) врятує економіку України. Про це заявив народний депутат, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Переговори з МВФ – це прямий шлях до вбивства економіки нашої країни. Давайте проаналізуємо. У нас єдиний прорив в економіці – це те, що ми наростили експорт курятини в Саудівську Аравію. А тим часом поставки металургійної промисловості скоротили на 7,5%, хімічної – на 18%. Це катастрофа. Адже ці сфери повинні бути локомотивами, які виштовхнуть нас з економічної прірви", – вважає парламентарій.

За його словами, катастрофічна економічна політика уряду кинула нашу країну у прірву.

"Нас все більше затягує шароварное господарство, де з усіх здобутків у нас тільки вишиванка, яку до свят "викладають" з автомобілів. І це все, чим влада може пишатися. Більше ніяких успіхів немає. Це катастрофа!", – обурився народний депутат.

Політик впевнений, що влада повинна терміново відмовлятися від "згубної" співпраці з МВФ.

"Я вже п'ять років кажу, що Україна повинна припинити співпрацю з МВФ. Фонд для нас, як фінансовий доктор. Він повинен лікувати фінансову систему. Але в результаті співробітництва з МВФ у нас повністю вбита економіка і ми в безнадійній борговій ямі. Отже, лікар – шарлатан. І потрібно відмовлятися від його послуг", – сказав Рабінович.