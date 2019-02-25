Рабінович: найстрашніша агітація проти України - це злидні, в яких живуть пенсіонери

За словами Рабіновича, в Пенсійному фонді наразі дефіцит коштів складає 164 млрд гривень

Когда украинская молодежь видит, в какой нищете живут их бабушки и дедушки – это самая страшная агитация против Украины. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Когда молодые люди, живущие в нашей стране, видят своих нищих бабушек и дедушек – это самая страшная агитация против Украины. Когда человек, честно проработавший всю жизнь, не может выжить на пенсию – это убийство будущего нашей страны. Власть кричит, что мы идем в Европу. Но Европа – это не лозунги. Это когда пенсии тебе хватает, чтобы достойно жить. Это когда у тебя дороги без ям. Это когда уровень жизни соответствует человеческому. И это не приходит только от того, что мы объявили о своем европейском курсе!", – отметил парламентарий.

Он также добавил, что в Пенсионном фонде Украины сейчас дефицит средств составляет 164 миллиарда гривен. И эти деньги, по мнению Рабиновича, попросту были украдены.

"Лозунг "Мы идем в Европу" не наполняет наш Пенсионный фонд. А в нем, я напомню, есть дыра в 164 млрд. Что такое "дырка" в Пенсионном фонде? У этой "дырки" должны быть фамилия, имя, отчество и номер счета, на который деньги сперли. Есть такие данные? Или эти деньги просто испарились? Никакой "дырки" нет, власть просто украла эти деньги! У меня вопрос: может ли этот вот "МММ" бесконечно продолжаться?", - заявил нардеп.

По словам главы "Оппозиционной платформы – За життя", по причине такого крупного дефицита в Пенсионном фонде в течение полугода в стране возникнет глобальная проблема с выплатами пенсий.

"Я думаю, что у власти в течение 6-7 месяцев вообще встанет вопрос о выплате пенсий. Даже тех мизерных, которые сейчас есть. Они сейчас под выборы будут добавлять чуть-чуть на пенсию, чуть-чуть на зарплаты. Для чего они это делают? Да для того, чтобы победить на выборах, а потом отбить все эти затраты в следующие 5 лет! Они прибавят людям сейчас 200 гривен, чтобы потом отобрать 2 тысячи!", - подытожил Рабинович.