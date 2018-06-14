Рабінович: розвитком науки займеться вже нова влада після виборів

Рабінович заявив, що олігархи знищили науковий потенціал України

На початку 90-х Україна мала пристойний науковий потенціал, однак після здобуття незалежності він був фактично знищений олігархами і транснаціональними корпораціями. Таку думку висловив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович на своїй сторінці в Facebook.

"На момент здобуття незалежності Україна мала пристойний науковий потенціал і налагоджене наукомістке виробництво – на рівні Франції і Німеччини! Однак їх розвитку завадили олігархи і транснаціональні корпорації. Саме вони стали на шляху України до інноваційного зростання, знищивши всю нашу науково-дослідну матеріальну базу і переманивши наших учених за кордон!", – обурився політик.

Він розповів, що кожен новий уряд обіцяв підтримку українській науці, однак за фактом тільки урізав її фінансування.

"Тільки уявіть: за 1991-2017 рр. кількість науковців в Україні зменшилась у 6 разів – з 295 тис. до близько 50 тис. осіб! За наукоємності ВВП на початку 90-х ми також повністю відповідали європейським стандартам – науково-дослідна робота фінансувалася на рівні 2,4% ВВП. Зараз же наукоємність ВВП України становить від сили 0,5%. Кожне уряд без винятку обіцяв підтримку української науки, але замість цього корумповані чиновники, які танцюють під дудку міжнародного капіталу, тільки закручували гайки і зменшували її фінансування!", - сказав парламентарій.

В результаті таких дій влади ми, за словами нардепа, безнадійно відстали від розвинених країн, "і ніякі революції не змінюють цю тенденцію".

"Україна сьогодні знаходиться на 46 місці Глобального індексу інновацій від Bloomberg. Хоча ще в 2015 році ми займали 33 місце. За якихось три роки правління нинішньої влади (яка кроку не може ступити без погодження з зарубіжними партнерами") наш індекс інновацій впав на цілих 13 позицій!," – підкреслив Рабинович.

Для підтвердження неефективності нинішньої влади у сфері наукової лідер партії "За життя" також навів у приклад Індекс глобальної конкурентоспроможності Світового економічного форуму.

"У складі цього індексу – також характеристики інноваційного потенціалу, згідно з яким Україна перебуває на 61-й сходинці після Пакистану (60) і Лівану (58). Як мовиться – без коментарів... Ось такі приголомшливі результати "державної підтримки науки"!", – констатував політик.

Проте нардеп зазначив, що, незважаючи на величезні втрати у науковій сфері, у нас ще є шанси стати інноваційної країною та відновити втрачений науково-дослідний потенціал.

"В України, як і раніше достатньо талановитих вчених, плюс ми можемо повернути тих з них, хто виїхав – треба тільки дати їм можливість проявити себе. І на ділі, а не на словах, забезпечити їм повноцінну державну підтримку, соціальні гарантії і високі зарплати. Також ми повинні в повному обсязі профінансувати створення сучасної науково-дослідної бази, будувати нові сучасні дослідні комплекси і лабораторії. І, звичайно, втілювати інноваційні розробки в життя, інвестуючи в наукомістке виробництво, хай-тек – це інвестиції в майбутнє!", – переконаний парламентарій.

Рабінович вважає, що тільки так Україна зможе в найкоротші терміни зайняти лідируючі позиції серед інноваційних економік світу.

"Якщо нинішня влада цього не розуміє – значить відродженням науки і розвитком інноваційної сфери займуться нові особи, які неминуче прийдуть до влади після виборів!", – підсумував лідер партії "За життя".