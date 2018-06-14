Рабинович: развитием науки займется уже новая власть после выборов

Рабинович заявил, что олигархи уничтожили научный потенциал Украины

В начале 90-х Украина имела приличный научный потенциал, однако после обретения независимости он был фактически уничтожен олигархами и транснациональными корпорациями. Такое мнение высказал народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

"На момент обретения независимости Украина имела приличный научный потенциал и налаженное наукоемкое производство – на уровне Франции и Германии! Однако их развитию помешали олигархи и транснациональные корпорации. Именно они стали на пути Украины к инновационному росту, растащив и уничтожив всю нашу научно-исследовательскую материальную базу и переманив наших ученых за рубеж!", – возмутился политик.

Он рассказал, что каждое новое правительство обещало поддержку украинской науке, однако по факту только урезало ее финансирование.

"Только представьте: за 1991–2017 гг. количество ученых в Украине снизилось в 6 раз – с 295 тыс. до около 50 тыс. человек! По наукоемкости ВВП в начале 90-х мы также полностью соответствовали европейским стандартам – научно-исследовательская работа финансировалась на уровне 2,4% ВВП. Сейчас же наукоемкость ВВП Украины составляет от силы 0,5%. Каждое правительство без исключения обещало поддержку украинской науки, но вместо этого коррумпированные чиновники, пляшущие под дудку международного капитала, только закручивали гайки и уменьшали ее финансирование!", – сказал парламентарий.

В результате таких действий власти мы, по словам нардепа, безнадежно отстали от развитых стран, "и никакие революции не меняют эту тенденцию".

"Украина сегодня находится на 46 месте Глобального индекса инноваций от Bloomberg. Хотя еще в 2015 году мы занимали 33 место. За каких-то три года правления нынешней власти (которая шагу не может ступить без согласования с "зарубежными партнерами") наш индекс инноваций рухнул на целых 13 позиций!", – подчеркнул Рабинович.

Для подтверждения неэффективности нынешней власти в научной сфере лидер партии "За життя" также привел в пример Индекс глобальной конкурентоспособности от Всемирного экономического форума.

"В составе этого индекса – также характеристики инновационного потенциала, согласно которым Украина находится на 61-й строчке после Пакистана (60) и Ливана (58). Как говорится – без комментариев... Вот такие вот ошеломляющие результаты "государственной поддержки науки"!", – констатировал политик.

Однако нардеп отметил, что, несмотря на огромные потери в научной сфере, у нас еще есть шансы стать инновационной страной и восстановить утраченный научно-исследовательский потенциал.

"У Украины по-прежнему достаточно талантливых ученых, плюс мы можем вернуть и тех из них, кто уехал – надо только дать им возможность проявить себя. И на деле, а не на словах, обеспечить им полноценную государственную поддержку, социальные гарантии и высокие зарплаты. Также мы должны в полном объеме профинансировать создание современной научно-исследовательской базы, строить новые современные исследовательские комплексы и лаборатории. И, конечно, воплощать инновационные разработки в жизнь, инвестируя в наукоемкое производство, в хай-тек – это ведь инвестиции в будущее!", – убежден парламентарий.

Рабинович считает, что только так Украина сможет в кратчайшие сроки занять лидирующие позиции среди инновационных экономик мира.

"И если нынешняя власть этого не понимает – значит возрождением науки и развитием инновационной сферы займутся новые лица, которые неминуемо придут к власти после выборов!", – подытожил лидер партии "За життя".