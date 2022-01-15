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Рабінович розповів, як швидко перемогти корупцію в Україні 

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Київ, Субота 15 січня 2022 18:03
Рабінович розповів, як швидко перемогти корупцію в Україні  Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Антикорупційна політика влади неефективна. Щоб перемогти корупцію в Україні потрібно внести зміни до законодавства.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі "Україна 24".

Політик зауважив, що на утримання антикорупційних структур з держбюджету виділяється мільярди гривень.

"Ви знаєте, скільки ми витрачаємо бюджетних грошей на утримання всіх Антикорупційний структур? Понад 10 млрд! А знаєте, скільки бюджет отримав від боротьби з корупцією? Всього 200 тисяч", - заявив Рабінович.

Рабінович вважає, що в Україні вже ніхто не вірить ні в боротьбу з корупцією, ні в те, що корупціонери понесуть реальні покарання. Тому Рабінович подав на розгляд Верховної ради новий законопроект.

"У ньому все просто: партія, яка перемогла на виборах, формує економічний блок влади, опозиція – силові структуру. Все! На цьому корупція в країні закінчується моментально", - вважає політик.

Також Рабінович розповів ще про один законопроект, який передбачає введення кримінальної відповідальності за невиконання політиком передвиборних обіцянок.

"Головна його суть: не давай обіцянок, яких ти не виконаєш, а якщо не можеш виконати - не потрібно було їх давати! Пообіцяв і не виконав - будь добрий, відповідай за свої слова, неси відповідальність, в тому числі й кримінальну", - резюмував Рабінович.

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