Рабінович розкритикував ініціативи Супрун і пообіцяв домогтися її відставки

Рабінович назвав ідеї Супрун "абсурдними"

Народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабинович розкритикував ініціативи в.о. голови МОЗ Уляни Супрун і пообіцяв домогтися її відставки. Про це він сказав в прямому ефірі на телеканалі "112 Україна".

"Супрун, яка незаконно займає посаду в. о. голови МОЗ, прикриваючись псевдокорисним винаходом E-health, набрала 410 млн доларів кредиту у Світового банку, які лежать мертвим вантажем і не використовуються. Хіба можна так використовувати кошти? За що вона отримує зарплату? Їй не потрібні швидкі допомоги і кваліфіковані лікарі, яких безперервно скорочують і виштовхують за кордон. Їй не потрібна флюорографія, яку вона має намір замінити марним анкетуванням. Вона пропонує лікувати туберкульоз на дому. Вона засекретила закупівлі ліків перед профільним комітетом Ради в парламентсько-президентській країні!", – підкреслив політик.

Парламентарій також заявив про "абсурдність" ідеї робити сімейними лікарями випускників медичних вишів, які тільки закінчили навчальний заклад. В свою чергу він запропонував робити вчорашніх студентів лікарями депутатів і міністрів, а не простих українців.

"З 1 квітня обслуговувати людей будуть тільки сімейні лікарі, а їх ще й у природі немає навіть! Міністерство охорони здоров'я на чолі з Супрун заявило, що в ролі сімейних лікарів вони бачать медиків, які тільки закінчили медичний університет. Це ж абсурдно – кидати молодих фахівців на лікування українців! Я пропоную вчорашніх студентів визначати не в сімейні лікарі, а у "Феофанію", для лікування депутатів і міністрів. Нехай такі фахівці йдуть лікувати депутатів і міністрів, нехай тренуються на представників влади, які приймають такі рішення!", - сказав він.

Крім того, лідер партії "За життя" зазначив, що обіцянки профільного відомства, що стосуються підвищення зарплат лікарів після закінчення реформи, є "фальшивкою".

"У Міністерстві заявили, що дохід сімейного лікаря після реформи зросте до 18 тис. гривень, а медсестер – до 12 тис. гривень. Але це тільки за умови, якщо доктор підпише договір з 2 тис. (!) пацієнтами, які будуть згодні лікуватися у цього лікаря. Також реформою вводиться ще одне нововведення – лікар міської лікарні буде в середньому отримувати 500 гривень за обслуговування одного пацієнта, але вести облік і розподіляти кошти, виділені Міністерством на оплату праці, буде лікарня. Тобто лікар буде випрошувати у керівництва лікарні свою зарплату", – сказав Рабинович.

Також він звернув увагу на те, що МОЗ у рамках перетворень у справах охорони здоров'я перекладає значний тягар відповідальності і на органи місцевого самоврядування.

"Профільне відомство пропонує місцевій владі в провінційних містах самим шукати кваліфікованих медиків, якщо такі відсутні. Супрун вважає, що виконком повинен самостійно знайти та умовити лікаря працювати в місті. До того ж міську владу зобов'язали забезпечувати таких лікарів житлом. Про села, передмістя, селища взагалі ніхто не турбується. Вдумайтеся, Супрун пропонує лікарям міст робити об'їзд усіх сіл району. Нарешті, видно послідовність в діях Кабміну – спочатку вони призначали Супрун, а та в свою чергу взяла курс на знищення української медицини і винищення українського народу", – зазначив політик.