Рабинович раскритиковал инициативы Супрун и пообещал добиться ее отставки

Рабинович назвал идеи Супрун "абсурдными"

Народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович раскритиковал инициативы и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун и пообещал добиться ее отставки. Об этом он сказал в прямом эфире на телеканале "112 Украина".

"Незаконно занимающая пост и. о. главы Минздрава Супрун, прикрываясь псевдополезным изобретением E-health, набрала 410 млн долларов кредита у Всемирного банка, которые лежат мертвым грузом и не используются. Разве можно так использовать средства? За что она получает зарплату? Ей не нужны скорые помощи и квалифицированные врачи, которых беспрерывно сокращают и выпихивают за рубеж. Ей не нужна флюорография, которую она намерена заменить бесполезным анкетированием. Она предлагает лечить туберкулез на дому. Она засекретила закупки лекарств перед профильным комитетом Рады в парламентско-президентской стране!", – подчеркнул политик.

Парламентарий также заявил об "абсурдности" идеи делать семейными врачами выпускников медицинских вузов, которые только закончили учебное заведение. В свою очередь он предложил делать вчерашних студентов лечащими врачами депутатов и министров, а не простых украинцев.

"С 1 апреля обслуживать людей будут только семейные врачи, а их еще и в природе нет даже! Министерство здравоохранения во главе с Супрун заявило, что в роли семейных врачей они видят медиков, которые только окончили медицинский университет. Это же абсурдно – бросать молодых специалистов на лечение украинцев! Я предлагаю вчерашних студентов определять не в семейные врачи, а в "Феофанию", для лечения депутатов и министров. Пусть такие специалисты идут лечить депутатов и министров, пусть тренируются на представителях власти, которые принимают такие решения!", - сказал он.

Кроме того, лидер партии "За життя" отметил, что обещания профильного ведомства, касающиеся повышения зарплат врачей после окончания реформы, являются "фальшивкой".

"В Министерстве заявили, что доход семейного врача после реформы вырастет до 18 тыс. гривен, а медсестер – до 12 тыс. гривен. Но это только при условии, если доктор подпишет договор с 2 тыс. (!) пациентами, которые будут согласны лечиться у этого врача. Также реформой вводится еще одно новшество – врач в городской больнице будет в среднем получать 500 гривен за обслуживание одного пациента, но вести учет и распределять средства, выделенные Министерством на оплату труда, будет больница. То есть врач будет выпрашивать у руководства больницы свою же зарплату", – сказал Рабинович.

Также он обратил внимание на то, что Минздрав в рамках преобразований в делах охраны здоровья перекладывает значительный груз ответственности и на органы местного самоуправления.

"Профильное ведомство предлагает местной власти в провинциальных городах самим искать квалифицированных медиков, если таковые отсутствуют. Супрун считает, что исполком должен самостоятельно найти и уговорить врача работать в городе. К тому же городскую власть обязали обеспечивать таких врачей жильем. О селах, пригородах, поселках вообще никто не беспокоится. Вдумайтесь, Супрун предлагает врачам из городов делать объезды всех сел района. Наконец, видна последовательность в действиях Кабмина – сначала они назначали Супрун, а та в свою очередь взяла курс на уничтожение украинской медицины и истребление украинского народа", – отметил политик.