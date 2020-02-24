Рабінович розкритикував ініціативу повернути Супрун на посаду голови МОЗ

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун може бути відновлена на посаді, і позов щодо журналіста Володимира Кацмана і телеканалу ZIK - один зі способів наблизитися до цієї мети. Про це заявив співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат України Вадим Рабінович.

"Супрун подала в суд на журналістів тільки тому, що їй не подобається словосполучення "санітарка з Вірджинії". Я хочу вибачитися за людину, яка її так назвав, тому що вона не санітарка – санітарка ніколи не допустила б того, що допустила Супрун. Санітарка - хороша і важлива людина, що працює у сфері медицини", - вважає Рабинович.

Політик додав, що передав адвокату лист з проханням долучити до цієї справи вже відкриті кримінальні справи по Супрун.

"Ми залучаємо до цієї справи ще й всі кримінальні справи, відкриті за тими фактами, які під її керівництвом призвели до знищення медицини. А це справи й по лінії ДБР, і МВС, і НАБУ – вони вже зареєстровані, вони вже ведуться", - зазначив політик.

Крім того, Рабинович пообіцяв, що він і його фракція будуть стежити за тим, чи вийде у влади повернути Уляну Супрун.

Як РБК-Украина, раніше Вадим Рабінович назвав рішення відправити на повторне перше читання проект закону про право на пенсію для жителів ОРДЛО "ПРО внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію", поданий фракцією "Опозиційна платформа - За життя" - обманом виборців.