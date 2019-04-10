Рабінович розкритикував діяльність "Нафтогазу"

Нинішня влада перетворила компанію "Нафтогаз України" в паразитуючий організм. Про це заявив зробив народний депутат і голова "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабинович, повідомляє РБК-Україна.

"Нафтогаз" сьогодні – це якийсь паразитуючий об'єкт на тілі України. Ну от давайте розберемося. Є державне підприємство "Нафтогаз України". Його керівник наймає юристів, які в Швейцарії виграють перший тур судових тяжб з "Газпромом". І він за це виплачує премію в десятки мільйонів доларів. Гроші за цю перемогу ми ще не отримали і не отримаємо. Підсумок: юристи виграли справу, глава "Нафтогазу" виписав собі премію, перевів її мамі в Сполучені Штати, а Україна не отримала нічого", – сказав парламентарій.

Він вважає, що керівництво "Нафтогазу" придумує "міфічні перемоги", щоб виписати собі подібні нові премії.

"На цей раз вони розповідають, що Данія відмовилася від Північного потоку. Це просто брехня! Я спеціально перевірив і з'ясував, що Данія не давала своєї відмови на прокладку трубопроводу. Датське енергетичне агентство попросив провести екологічну оцінку цим діям. Але в "Нафтогазі" напевно хотіли собі під цю справу знову виписати ще за 10 мільйонів!", – обурився нардеп.

Він також додав, що керівництво країни не реалізувало програму, за якою повинен був збільшитися видобуток Україною вітчизняного газу до 20 млрд кубів. Однак за цей провал, за словами політика, нікого навіть не звільнили.

"Вони за весь час, що керують країною, нічого не зробили. Якщо хтось пам'ятає, Гройсман і Коболєв разом розповідали про програму "2020". До 20-му році підняти видобуток газу до 20 млрд кубів. Ну до 20-го року ми незабаром прийдемо, а ось газу як не було, так і не буде. Вони провалили всю роботу – і їх ніхто не вигнав. Більше того, як символ наруги над нами, Коболєв отримував зарплату в 1 млн гривень в день! Ось так у нас мільйон в день отримує людина, яка грабіжницькими платіжками убив половину країни, який нічого не зробив для розвитку галузі!", – підсумував Рабінович.