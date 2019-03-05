Рабінович: у Раді фактично немає більшості, а значить вона незаконно керує країною

Рабінович впевнений, що у Верховній раді фактично не існує більшості

В Верховной раде фактически не существует большинства, а соответственно нынешняя власть управляет страной незаконно. Об этом заявил народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Где правящая коалиция? Нужна коалиция из 226 народных депутатов, которые должны составить большинство. Но в стране нет этого большинства! Никто не может собрать этих 226 депутатов. Более того, коалицию уже покинуло немало нардепов. Страна вообще незаконно управляется! Но об этом никто не говорит!", – рассказал парламентарий.

Кроме того, он подчеркнул, что для предстоящих президентских выборов ЦИК заказал бюллетеней для голосования на 25 миллионов больше, чем это необходимо.

"Центральная избирательная комиссия опубликовала информацию о намерении заключить договоры по изготовлению 60 миллионов бюллетеней для голосования на выборах президента Украины. Я раньше думал, что в реестре избирателей всего 35 миллионов украинцев. Оказывается, нас за две ночи стало 60 миллионов. В любой стране мира люди бы уже штурмовали такой ЦИК. У нас это нормально. Ну мы же понимаем разницу между 35 миллионами и 60 миллионами? Это 25 миллионов лишних бюллетеней", – отметил нардеп.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" также добавил, что 110 миллионов гривен, которые внесли кандидаты в президенты в качестве залога для участия в выборах, исчезли со счетов Казначейства.

"Кстати, 110 миллионов, которые были залогом всех этих кандидатов в гетманы, потерялись между Казначейством и ЦИК. Вроде как в казначейство поступили, а в ЦИК – не дошли. Куда делись? Пока неизвестно. Украина – это великая и загадочная страна", – сказал Рабинович.