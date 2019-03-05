Рабінович: у Раді фактично немає більшості, а значить вона незаконно керує країною

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович впевнений, що у Верховній раді фактично не існує більшості

У Верховній раді фактично не існує більшості, а відповідно нинішня влада керує країною незаконно. Про це заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Де правляча коаліція? Потрібна коаліція з 226 народних депутатів, які повинні становити більшість. Але в країні немає цієї більшості! Ніхто не може зібрати цих 226 депутатів. Більш того, коаліцію вже покинуло чимало нардепів. Країна взагалі незаконно управляється! Але про це ніхто не каже!", – розповів парламентарій.

Крім того, він підкреслив, що для майбутніх президентських виборів ЦВК замовив бюлетенів для голосування на 25 мільйонів більше, ніж це необхідно.

"Центральна виборча комісія опублікувала інформацію про намір укласти договори з виготовлення 60 мільйонів бюлетенів для голосування на виборах президента України. Я раніше думав, що у реєстрі виборців всього 35 мільйонів українців. Виявляється, нас за дві ночі стало 60 мільйонів. У будь-якій країні світу люди б вже штурмували такий ЦВК. У нас це нормально. Ну ми ж розуміємо різницю між 35 мільйонами і 60 мільйонами? Це 25 мільйонів зайвих бюлетенів", – зазначив нардеп.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" також додав, що 110 мільйонів гривень, які внесли кандидати в президенти в якості застави для участі у виборах, зникли з рахунків Казначейства.

"До речі, 110 мільйонів, які були запорукою всіх цих кандидатів у гетьмани, загубилися між Казначейством і ЦВК. Ніби як в казначейство надійшли, а в ЦВК – не дійшли. Куди поділися? Поки невідомо. Україна – це велика і загадкова країна", – сказав Рабінович.