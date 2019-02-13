Рабінович закликав українців голосувати за тих, хто здатний виконати обіцянки

Рабінович підкреслив, що у передвиборних програмах можна написати все що завгодно

Украинцы на предстоящих выборах должны выбирать именно тех политиков, которые не просто обещают, а готовы и могут выполнить свои предвыборные обещания. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"В предвыборных программах можно написать все что угодно. Читать их важно, но я бы подошел к вопросу иначе. Все политики обещают мир, но кто из них может конкретно это сделать? Пусть расскажут, какие инструменты достижения мира у них есть. Мы рассказываем, как мы хотим установить мир в Украине", – отметил парламентарий.

Он также добавил, что много людей уже присоединились к "Оппозиционной платформе – За життя", так как чувствуют в этой политической партии силу, способную выполнить свои обещания.

"Многие политики обещают снизить тарифы в несколько раз. Люди, посмотрите, каким путем они собираются это сделать. Многие же не объясняют аргументированно, как они собираются добиться снижения тарифов, но люди собираются за них голосовать. У нас есть четкий инструментарий по снижению тарифов", – заверил народный депутат.

Также он заявил, что политики дурят украинцев своими обещаниями, в которые сложно даже поверить, не говоря о том, чтоб исполнить. В связи с этим в законодательстве должен быть прописан механизм ответственности политиков за данные избирателям обещания.

"Позволю напомнить, что я зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за нарушение предвыборных обещаний. Пусть Рада его примет, так же, как и мой законопроект об ответственности за "кнопкодавство". Тогда политики будут поосторожнее со словами", – подытожил Рабинович.