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Рабінович закликав будувати в Україні "Швейцарію Східної Європи"

Новини » Політика     31.01.2020 - 18:16
Рабінович закликав будувати в Україні "Швейцарію Східної Європи"
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба партії)

Політик поділився баченням того, як наблизити Україну до європейських стандартів

В Україні потрібно починати будувати "Швейцарію Східної Європи", а не шукати притулку в європейських країнах. Про це заявив народний депутат та співголова "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

"Нічого поганого у русі до Європи я не бачу. Але от тільки треба б розібратися, що таке ця Європа. Під "Європою" зазвичай мають на увазі соціальну захищеність населення, розвинену інфраструктуру, впевненість у завтрашньому дні... Так давайте будувати цю Європу у нас", - заявив Рабибович.

При цьому політик підкреслив, що "допомагати чиновникам збагачуватися - це не шлях до ЄС".

"Кабмін "закладає" країну у нас на очах. Милованов підписує договір з інвесторами з юрисдикцією в іноземних судах, щоб потім у разі чого відсуджувати на Заході мільярди в України за складеними сьогодні договорами", - додав Рабінович.

Політик зазначив, що Україна має величезний потенціал - жодна країна пострадянського простору не починала з такої бази, та поділився баченням того, як наблизити Україну до європейських стандартів.

"Ми не повинні вважати себе неповноцінними. Ми повинні, нарешті, перейти від красивих фраз до реального життя. Ми повинні, нарешті, почати спокійно будувати економіку, визначивши вектори. Ми повинні заморозити всі перетворення в Конституції, провести загальний референдум, прийняти рішення, куди ми йдемо, заткнути 10% шизофреніків в намордниках, які не дають нам нормально жити, зупинити війну на Донбасі - і стартуємо", - резюмував Рабінович.

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