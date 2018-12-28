Рабінович: ми приймемо закон про відкликання виборцями своїх кандидатів

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович зазначив, що в українському законодавстві поки що не існує такого механізму

В українському законодавстві не існує механізму відкликання з виборних посад осіб, які не виконують своїх функцій, але його обов'язково потрібно створити і запустити. Про це заявив лідер "Опозиційної платформи – За життя" та народний депутат Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"На жаль, в Україні немає механізму відкликання депутатів, міністрів і президента. Особливо це стосується суддів. Наша судова система – це взагалі "задзеркалля" якесь, і ми не можемо їх відкликати. Це неправильно. Я вважаю, що повинен бути прийнятий закон про відкликання з посади будь-якої обраної особи, тому що інакше ви позбавляєте людей будь-якого права. Тому потрібно працювати над законодавством, потрібно все це виправляти", – заявив парламентарій.

За його словами, в бізнес-середовищі, якщо людина не справляється зі своїми функціями, то власник моментально замінює його іншим, більш ефективним. Але в державному секторі неефективні менеджери можуть працювати 5 років і більше.

"До держави потрібно підходити, як до великої бізнес-корпорації, до якої політики повинні бачити себе менеджерами. А у нас на кожному посту, починаючи від самого верхнього і закінчуючи нижнім, люди не відокремлюють себе від своєї сфери. Вони кажуть: моє міністерство, моя галузь і так далі. Вони вважають, що це віддана йому вотчина. Але я завжди кажу одну річ: це не наші правителі, не наші володарі, це ніхто. Це ми з вами наймаємо менеджерів, щоб вони керували нашим господарством. Ось і вся їхня функція", – вважає лідер "Опозиційної платформи – За життя".

Він також зазначив, що в Україні назріла необхідність змінити Конституцію, оскільки вона багато в чому вже не відповідає на сучасні виклики.

"Ми в XXI столітті живемо в пострадянській Конституції ХХ століття. Це не працює. Це все одно що намагатися налаштувати сучасний телевізор з інструкції телевізора 60-го року. Не вийде", – підсумував Рабінович.