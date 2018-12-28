Рабинович: мы примем закон об отзыве избирателями своих кандидатов

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович отметил, что в украинском законодательстве пока не существует такого механизма

В украинском законодательстве не существует механизма отзыва с выборных должностей лиц, которые не выполняют своих функций, но его обязательно нужно создать и запустить. Об этом заявил лидер "Оппозиционной платформы – За життя" и народный депутат Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"К сожалению, в Украине нет механизма отзыва депутатов, министров и президента. Особенно это касается судей. Наша судебная система – это вообще "зазеркалье" какое-то, и мы не можем их отозвать. Это неправильно. Я считаю, что должен быть принят закон об отзыве с должности любого избранного лица, потому что иначе вы лишаете людей любого права. Поэтому нужно работать над законодательством, нужно все это исправлять", – заявил парламентарий.

По его словам, в бизнес-среде, если человек не справляется со своими функциями, то собственник моментально заменяет его другим, более эффективным. Но в государственном секторе неэффективные менеджеры могут работать 5 лет и больше.

"К государству нужно подходить, как к большой бизнес-корпорации, в которой политики должны видеть себя менеджерами. А у нас на любом посту, начиная от самого верхнего и заканчивая самым нижним, люди не отделяют себя от своей сферы. Они говорят: мое министерство, моя отрасль и так далее. Они считают, что это отданная ему вотчина. Но я всегда говорю одну вещь: это не наши правители, не наши властители, это никто. Это мы с вами нанимаем менеджеров, чтобы они управляли нашим хозяйством. Вот и вся их функция", – считает лидер "Оппозиционной платформы – За життя".

Он также отметил, что в Украине назрела необходимость изменить Конституцию, поскольку она во многом уже не отвечает на современные вызовы.

"Мы в XXI веке живем по постсоветской Конституции ХХ века. Это не работает. Это все равно что пытаться настроить современный телевизор по инструкции телевизора 60-го года. Не получится", – подытожил Рабинович.