Рабінович: перш ніж іти в НАТО і ЄС, потрібно створити працюючу економіку

Для початку потрібно створити сильну економіку, впевнений Рабінович

Прежде чем идти в НАТО и ЕС, нужно создать работающую экономику. Такое мнение высказал народный депутат и основатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Народные депутаты создают видимость работы, блокируют трибуну в Верховной раде по любому незначительному поводу, но за четыре года я ни разу не видел подобного рвения при принятии законов, которые могли бы улучшить жизнь украинцев. Рада переименовывает области и меняет Конституцию под НАТО, но не решает проблемы пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и не снижает тарифы. Боюсь, что с такими успехами в НАТО и ЕС мы придем с разрушенной страной", – отметил парламентарий.

По мнению политика, с нынешним экономическим состоянием Украине не светит членство ни в Евросоюзе, ни в НАТО. Народный депутат уверен, что для начала нужно создать сильную экономику и обеспечить работоспособность банковской и судебной систем.

"В НАТО нам сто раз говорили, что не видят нас в своих рядах! И вообще, зачем голосовать за НАТО, если депутаты могли бы предложить вступить в "звездную империю" сразу! Они говорят, что мы вступим в ЕС? "Голых и босых" не берут в ЕС! Сначала нужно построить европейскую страну дома, дать возможность людям достойно жить... Нам нужно выстроить в Украине работающую банковскую систему, обеспечить независимость судов, не воровать, не голосовать двумя депутатскими карточками – и тогда, возможно, мы дорастем до ЕС и НАТО!", – заявил народный депутат.

При этом он назвал представителей нынешней власти "кучкой кашпировских", которые пытаются внушить людям, что те стали жить лучше. В свою очередь, политик предложил сначала восстановить отечественную инфраструктуру, а уже затем говорить о вступлении в ЕС.

"Экономика падает, пенсионеров убивают, разрушается медицина. При этом мы декларируем какой-то проевропейский курс. Так может было бы лучше, если бы депутаты и министры работали все эти годы и сделали курс по 8 гривен за доллар вместо курса на НАТО? Сегодня на трассе Одесса-Киев вокруг внезапно образовавшейся ямы выставили полицейских для того, чтобы в нее никто не въехал. Так, может быть, мы яму для начала залатаем, а потом пойдем в Европу? Может быть, мы отремонтируем "уставший" мост в Киеве перед вступлением в ЕС? Как мы можем себя тешить мыслями о евроинтеграции, если по расчетам Всемирного банка Украине нужно сто лет, чтобы по темпам развития экономики догнать Германию, и пятьдесят – Польшу, при условии, что их экономики перестанут показывать рост?", – подытожил Рабинович.