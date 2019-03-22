Рабінович пропонує скасувати посаду президента

В Україні необхідно скасувати посаду президента, так як ця посада нічого, крім нещастя, країні не принесла. Таку думку висловив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Якщо ми думаємо про Україну, про її майбутнє, то було б ідеально, щоб Рада за період, що залишився до парламентських виборів врятувала країну, скасувавши президентський пост. Адже ця посада, крім нещастя, нічого нашій країні не дала. Жоден президент України ще не пішов зі своєї посади", – сказав парламентарій.

За його словами, українцям потрібно визначитися з тим, яка форма правління буде встановлена в країні.

"Потрібно зробити нормальну парламентську республіку. Не подобається парламентська? Тоді зробіть президентську республіку. Навіщо ця нескінченна війна? Навіщо ці мільярдні витрати на різні структури влади, які дублюють один одного?", – запитує народний депутат.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" нагадав, що у програмі його партії прописано – скасувати посаду президента.

"Ми пропонуємо скасувати посаду президента. Не може від однієї людини, від його настрою залежати величезна країна. Так не повинно бути. Адже Україна не імперська держава. Давайте зробимо нормальну парламентську республіку. У парламенті поб'ються, переформатуються – і все вирішать. Не повинно бути в країні вічного протистояння президента і Ради", – сказав Рабінович.