Рабінович пропонує перейти до виборності суддів за прикладом США

У людей було право самостійно обирати суддів на місцях, заявив він

Украине необходимо перейти к системе, при которой люди в областях, городах и селах будут сами выбирать судей. Об этом заявил народный депутат и глава "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Одна из самых губительных систем в Украине – судебная. Все прекрасно знают, что если в стране нет нормального суда, если человек не может защитить свой дом, свою булочную, свой маленький бизнес, то здесь не будет ничего хорошего. По моему мнению, нынешних судей уже ничего не исправит, поэтому мы предлагаем перейти к их выборности сверху донизу, как это было и есть в Соединенных Штатах Америки", – заявил парламентарий.

По его мнению, необходимо, чтобы у людей было право самостоятельно выбирать судей в тех местах, где они живут. Кроме того, добавил политик, у людей должно быть право также и отозвать судью, если он выносит несправедливые решения.

"Каждая область, каждый город, каждое село выбирают себе судей. Им помогают профессиональные юристы, которые непосредственно работают с законами. И самое главное, что люди имеют право отзыва этого судьи, если он выносит неправомерные решения", – подчеркнул нардеп.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" также добавил, что Украина – единственная страна, которой посол США "указывает", кого назначать или снимать с должностей в судебной системе.

"Посол Соединенных Штатов дала команду нашему правительству убрать антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Я не помню ни одного подобного случая, чтобы посол другой страны говорил, кого убрать, а кого оставить! Так себя ведут только с какими-то колониями! И это уже не в первый раз. В прошлый раз бывший вице-президент США Джо Байден приказал убрать экс-генпрокурора Виктора Шокина. Теперь им Холодницкий не такой. Нас просто делают клоунами. Нас делают клоунами и американцы, и наша местная власть, которая беспрекословно во всем им подчиняется!", – подытожил Рабинович.