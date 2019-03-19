ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович: підробленими листами з моїм нібито підписом нас не відвернути від перемоги

Новини » Політика    19.03.2019 - 11:18
Рабінович: підробленими листами з моїм нібито підписом нас не відвернути від перемоги
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Парламентарій назвав ці листи провокацією

Народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович заявив про підробку його підписів на листах із закликом не голосувати за кандидата Юрія Бойка, які були відправлені жителям Маріуполя і Дніпра. Про це він заявив в ході ефірів телеканалів, повідомляє РБК-Україна.

Парламентарій назвав ці листи провокацією і повідомив, що має намір звернутися з цього приводу в правоохоронні органи.

"Звичайно, я не підписував жодного подібного листа. Я підтримав Юрія Бойка, і наша партія висунула його кандидатом на пост президента. І я сподіваюся, що він переможе, щоб ми могли змінити цей "курс убивства України". Я почитав ці листи. Вони поширюються не тільки в Маріуполі, але і в Дніпрі. Я бачу тут дві площини. Перша – юридична: там підроблена мій підпис, тому я звертаюся до Міністерства внутрішніх справ з проханням встановити, хто розсилав ці листи", – заявив нардеп.

Рабінович закликав людей не вірити "дурним листам" і підкреслив, що все, що він хоче сказати – він прямо говорить у своїй телевізійній програмі і на ефірах різних каналів.

"Дайте самі оцінку ось цієї грязі і цієї дурниці. Нас намагаються все більше і більше занурити в якусь взаємну ненависть... Та плювали ми на них, ми переможемо! Люди, не вірте ніяким безглуздим листам. Все, що я хочу сказати – я відкрито говорю в ефірі вже багато років, мене дивляться мільйони телеглядачів і, судячи по рейтингах, мені довіряють. Я ніколи не приховував своєї думки, якщо б я щось хотів сказати – я б сказав", – підкреслив парламентарій.

Він також назвав розсилку фейкових листів від імені глави "Опозиційної платформи – За життя" гидотою від опонентів, у яких просто закінчилися аргументи.

"Вони придумали ці підроблені листи, тому що зрозуміли: перемогти нашу політичну силу нашого кандидата чесним шляхом не зможуть. Це ознака нашої сили! До того ж, мені приємно, що наші опоненти вважають, що саме моя думка може вплинути на думку українських виборців", – підсумував Рабінович.

Рабінович наполягає на кримінальній відповідальності за кнопкодавство
Новини України Рабінович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся