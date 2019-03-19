Рабінович: підробленими листами з моїм нібито підписом нас не відвернути від перемоги

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Парламентарій назвав ці листи провокацією

Народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович заявив про підробку його підписів на листах із закликом не голосувати за кандидата Юрія Бойка, які були відправлені жителям Маріуполя і Дніпра. Про це він заявив в ході ефірів телеканалів, повідомляє РБК-Україна.

Парламентарій назвав ці листи провокацією і повідомив, що має намір звернутися з цього приводу в правоохоронні органи.

"Звичайно, я не підписував жодного подібного листа. Я підтримав Юрія Бойка, і наша партія висунула його кандидатом на пост президента. І я сподіваюся, що він переможе, щоб ми могли змінити цей "курс убивства України". Я почитав ці листи. Вони поширюються не тільки в Маріуполі, але і в Дніпрі. Я бачу тут дві площини. Перша – юридична: там підроблена мій підпис, тому я звертаюся до Міністерства внутрішніх справ з проханням встановити, хто розсилав ці листи", – заявив нардеп.

Рабінович закликав людей не вірити "дурним листам" і підкреслив, що все, що він хоче сказати – він прямо говорить у своїй телевізійній програмі і на ефірах різних каналів.

"Дайте самі оцінку ось цієї грязі і цієї дурниці. Нас намагаються все більше і більше занурити в якусь взаємну ненависть... Та плювали ми на них, ми переможемо! Люди, не вірте ніяким безглуздим листам. Все, що я хочу сказати – я відкрито говорю в ефірі вже багато років, мене дивляться мільйони телеглядачів і, судячи по рейтингах, мені довіряють. Я ніколи не приховував своєї думки, якщо б я щось хотів сказати – я б сказав", – підкреслив парламентарій.

Він також назвав розсилку фейкових листів від імені глави "Опозиційної платформи – За життя" гидотою від опонентів, у яких просто закінчилися аргументи.

"Вони придумали ці підроблені листи, тому що зрозуміли: перемогти нашу політичну силу нашого кандидата чесним шляхом не зможуть. Це ознака нашої сили! До того ж, мені приємно, що наші опоненти вважають, що саме моя думка може вплинути на думку українських виборців", – підсумував Рабінович.