Рабінович планує скасувати "реформу Супрун" після виборів

Рабінович звинуватив керівництво Міністерства охорони здоров'я в корупції

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За життя" после выборов отменит медицинскую реформу и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Об этом заявил глава партии, народный депутат Вадим Рабинович в эфире "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Представители медицинского сообщества, все нормальные врачи, ученые и практики, такие, как глава Института сердца Борис Тодуров, говорят, что Супрун убивает нашу медицину и делает это целенаправленно. А защищают ее идиоты и прихлебатели, которые никогда у нее не будут лечиться. Она нравится им своими вышиванками и американским паспортом, но отсутствие скорой помощи, подорожание лекарств и закрытие больниц – это не реформирование, а убийство украинцев", – считает парламентарий.

Глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" рассказал об изменениях в стандартах медицинского образования, которые призваны истребить медицинских работников как вид.

"Недавно чиновники решили ввести новые стандарты образования и обязать студентов-медиков сдавать экзамены на английском языке по американской многоступенчатой системе. Теперь студенты и преподаватели обязаны иметь публикации в англоязычных медицинских изданиях. Это станет обязательным требованием для того, чтобы получить научное звание или степень. Я понимаю, что для изучения медицины нужна латынь, но эти нововведения – полный бред", – сказал народный депутат.

Парламентарий рассказал и о других изменениях в сфере медицинского образования, а также обвинил руководство Министерства здравоохранения в коррупции.

"Минздрав в контракты с ректорами медицинских вузов добавил пункт о борьбе со списыванием. Если в медицинском университете поймают списывающего студента, то по новым правилам выгонят... ректора! Таким образом Супрун хочет "подвесить" всех руководителей вузов! При этом журналисты не перестают говорить о коррупции в ее ведомстве. Буквально вчера было опубликовано расследование, в котором говорится, что победители тендера по закупке медицинских препаратов отдавали чиновникам откаты по 4 млн гривен в месяц. Супрун гордится тем, что в Украине появилась новая медицинская специальность – "трансплантант-координатор", и призывает радоваться этому всех украинцев. Люди, нам рассказывают, что будут разбирать нас на органы – и мы еще должны этому аплодировать! Мы не будем этого делать, мы пойдем на выборы – и життя победит, потому что мы хотим нормальной европейской жизни не на словах, а на деле!", – резюмировал Рабинович.