Рабінович: я не залишу наших співвітчизників у в'язниці через інші погляди або рейтинги

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович заявив, що його партія зможе звільнити полонених і знизити ціни на газ

Для того щоб закінчити конфлікт на сході країни і покращити життя українців, треба домовлятися з сусідами України, "Опозиційна платформа - За життя" зможе звільнити полонених і знизити ціни на газ для населення, тільки потрібно перестати їй заважати в цьому, а краще - надати допомогу. Про це заявив нардеп і голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Питання обміну полоненими - дуже болюче. Сім'ї проживають роки без своїх батьків, чоловіків, але ж не вони затіяли цей конфлікт між країнами. Я з повагою ставлюся до солдатів, які виконують свій обов'язок перед Батьківщиною. Вони не політики, їх направила на фронт держава і не вони розв'язували цю війну. Нічого у нинішньої команди в цій справі не вийде, тому що вони вже встигли знищити всі мости", - упевнений парламентарій.

Він вважає, що у партії "Опозиційна платформа - За життя" є перевага в справі звільнення утримуваних осіб, тому що Віктор Медведчук "вхожий у високі кабінети в Москві".

"Я сподіваюся, що у голови політради нашої партії Віктора Медведчука вийде звільнити хоч кого-небудь. Не знаю кого, але мене особисто цікавить Карпюк. Упевнений, що мене доля з ним звела не даремно! Нехай мені багато писали і говорили: "Навіщо ти за нього заступаєшся, він же активіст "Правого сектора"?" Я пояснюю: "Так, він з "Правого сектору". Так, у нього інші політичні погляди. Але він - син нашої країни! Ви ж не вбиваєте своїх дітей, якщо вони міркують інакше, а намагаєтеся зрозуміти їх". І зараз я не залишу дітей нашої країни у в'язниці через якість рейтинги. Буду його звільняти, тому що це людська і божа, якщо хочете, позиція!" - заявив народний депутат.

Політик підкреслив, що незважаючи на погрози з боку нової влади, він та представники його партії обов'язково продовжать переговори з Росією по звільненню полонених і зниженню ціни на газ.

"На жаль, великого обміну полоненими шляхом особистих домовленостей навряд чи можна досягти, тому що це виключно державний рівень. Якщо держава не хоче повернути своїх громадян, то нічого не вийде. Інша справа, що завдяки особистим взаєминам можуть звільнити хоч когось. Але, на жаль, за те, що Медведчук дістає людей з тюрем, на нього відкривають кримінальні справи. За те, що він і Бойко домовляються з главою "Газпрому" про зниження цін на газ для України, на нього відкривають справи... Я нікого не агітую, але потрібно розуміти, що така дурниця відбувається - і відбувається, на жаль, вже при новому президенті", - резюмував Рабінович.