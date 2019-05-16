Рабінович: величезні зарплати топ-чиновників - це наші з вами гроші

Величезні зарплати, які виписують собі топ-чиновники – це не чужі кошти, а гроші громадян України, які заплатили податки. Про це в ефірі "112 Україна" заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Потрібні цим топ-чиновників їх мільйонні зарплати? Вони кажуть, що без цього ми не виберемося з ями. Але хіба рекордно висока зарплата директора "Укравтодору", який приїхав до нас з Польщі, який отримує більше, ніж прем'єр-міністр цієї самої Польщі, допомогла нам відновити дороги? Нічого подібного! Хіба рекордні суми, які поглинула чорна діра" під назвою Деканоїдзе і Згуладзе, ніж нам допомогли? Ні! А може не треба їм платити? Давайте спробуємо платити їм по долару? Я гарантую, що нічого не зміниться", – обурився парламентарій

За його словами, тільки на зарплати 15 топ-менеджерів компанії "Нафтогаз України" за минулий рік було виділено понад 681 мільйона гривень з державного бюджету.

"Я хочу нагадати, що 15 головних топ-менеджерів НАК "Нафтогаз України" отримали в минулому році зарплати на суму 681 мільйон 700 тисяч гривень. Всім іноземцям в "Нафтогазі" Наглядова рада за те, що вони приїжджали сюди спостерігати, заплатив за 53 мільйони. І це все з нашої кишені! Звідки у них ці зарплати? Адже вони нічого не виробляють. Ось, приміром, міністр енергетики Ігор Насалик декларує римські статуї, картини Айвазовського, мільйони доларів і гривень. Все це багатство міністр заробив у воюючій Україні? Хлопці, ви непогано влаштувалися!", – зазначив політик.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" підкреслив, що всі ці гроші не "нічийні", це гроші українських громадян, які вони заплатили в бюджет у вигляді податків.

"Немає ніякого окремого бюджету, з якого їм платять гроші! Це наші з вами гроші, які ми разом заробляємо, а їх ми найняли керувати нашим спільним добром. А вони платять собі несусвітні зарплати – і нічого не роблять! Вбивають нашу економіку – і з чесними очима говорять нам, що вони добре управляють", – констатував Рабінович.